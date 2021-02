Norwegian taper fortsatt – men i lavere tempo enn før

innenriks

– 2020 var et eksepsjonelt krevende år for hele luftfarten og for Norwegian. Resultatet for fjerde kvartal er ikke overraskende i lys av dette, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Norwegian er dypt inne i en rekonstruksjonsprosess både i Irland og i Norge. Denne går som planlagt, opplyser selskapet.

Nettotapet i fjerde kvartal endte på minus 16,6 milliarder kroner. Det er inkludert nedskrivninger på nær 13 milliarder kroner.

Går vekk fra langdistanse

Selskapet har nylig blant annet lagt fram en ny forretningsplan, der de vil kutte hele langdistansesatsingen sin for å heller prioritere rutetilbud i Europa.

Flertallet av selskapets ansatte er permittert, og mange har blitt sagt opp, blant annet på grunn av at langdistansevirksomheten opphører.

– Til tross for alle de utfordringer pandemien har skapt, er det stort engasjement i selskapet, og sammen skal vi bygge det nye Norwegian når vi er ute av rekonstruksjonsprosessene, sier konsernsjefen.

Norwegian har i vinter kuttet antallet fly og avganger betydelig. Selskapets driftskostnader før leasing og avskrivninger gikk ned med hele 82 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Konkursbeskyttelse

Det pågår for tiden en prosess i det irske rettssystemet for å få kriserammede Norwegian gjennom en konkursbeskyttelse for å få til avtaler med kreditorer og kutte i gjelden.

Grunnen til at prosessen foregår i Irland, er at Norwegians fly er finansiert gjennom flere irske datterselskaper, som enten eier eller leier flyene.

Denne uken besluttet Oslo byfogdembete at to av Norwegians datterselskaper får starte rekonstruksjonsforhandlinger. Selskapet for kabinpersonalet har en gjeld på rundt 105 millioner kroner, og rundt 9 millioner kroner i kontanter, ifølge byfogdembete. Selskapet til pilotene har 181 millioner kroner i gjeld og litt over 11 millioner kroner i egenkapital.

Begge selskapene antas å være tomme for kontanter innen få måneder.

Halvfulle fly

I fjerde kvartal var i snitt kun 15 av Norwegians totalt 131 fly i drift.

Selskapet hadde 574.000 passasjerer fra oktober og ut året, noe som er en nedgang på 92 prosent sammenlignet med samme tid året før.

De få flyene som gikk, var kun rundt halvfulle, ifølge selskapet, med en fyllingsgrad på 52,4 prosent. Det er en nedgang på 32,5 prosentpoeng.

Av de planlagte flygingene i fjerde kvartal ble 90,1 prosent gjennomført. Punktligheten var på 94,1 prosent.

