17 smittet i barnehageutbrudd i Oslo

innenriks

De 17 personene har til sammen 51 nærkontakter, opplyser bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen til Avisa Oslo.

Hun ser samtidig en økning i smitten blant unge i bydelen, noe hun knytter til flere ungdomsfester.

– Det er en del smitte blant ungdommer relatert til flere fester som har vært flere steder i byen, både i bydel Vestre Aker og andre bydeler, skriver Eggemoen i en epost til Avisa Oslo.

Bydelsoverlegen regner med at det vil dukke opp flere smittetilfeller den nærmeste tiden.

– Jeg er bekymret for at vi blir nødt til å iverksette kraftige tiltak når vi ser disse tallene. Jeg er også bekymret for at det er mye mutert virus, siden vi ser rask smitte mellom personer, skriver hun i eposten.

(©NTB)