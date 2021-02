To av Norwegians datterselskaper får starte rekonstruksjonsforhandlinger

innenriks

Det kommer etter at Norwegian Cabin Services Norway og Norwegian Pilot Services Norway tidligere denne uken søkte om rekonstruksjonsforhandlinger. En rekonstruksjon betyr at selskapene åpner forhandlinger med kreditorer uten å risikere å gå konkurs.

I kjennelsene fra Oslo byfogdembete står det at selskapet for kabinpersonalet har en gjeld på rundt 105 millioner kroner, og rundt 9 millioner kroner i kontanter. Selskapet til pilotene har 181 millioner kroner i gjeld og litt over 11 millioner kroner i egenkapital. Begge selskapene antas å være tomme for kontanter innen få måneder.

Advokat Håvard Wiker i Advokatfirmaet Ro Sommernes er oppnevnt som rekonstruktør for selskapene.

Morselskapet Norwegian er allerede under rekonstruksjon, og har blant annet lagt fram en ny forretningsplan der de vil kutte hele langdistansesatsingen sin for å heller fokusere på et rutetilbud i Europa.

– Etter det retten har fått opplyst foregår det i dette selskap konstruktive forhandlinger med kreditorene og nye investorer. En avklaring er ventet om noen uker, skriver byfogdembetet.

I kjennelsene står det også at problemene i Norwegian har redusert de to datterselskapenes inntekter betydelig. Retten anser selskapenes økonomiske problemer som alvorlige.

– Den nye forretningsplanen innebærer at deler av reduksjonen (trolig) vil være permanent, heter det i kjennelsene.

