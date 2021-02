Mann tiltalt for knivdrap i Sarpsborg

innenriks

54-år gamle Haugen ble stukket i hjel med kniv da hun satt i en bil og ventet ved bussterminalen i Sarpsborg 14. juli i fjor.

Den nå tiltalte mannen, en 32 år gammel norsk statsborger med somalisk bakgrunn, hadde ingen relasjon til kvinnen, skriver NRK.

Mannen er tiltalt for drapet, samt for drapsforsøk på to andre kvinner som han har en relasjon til, som fant sted på ulike plasser i Sarpsborg den samme kvelden. Den ene kvinnen ble kritisk skadd, mens den andre slapp unna med lettere skader.

– Han vedkjenner seg handlingene, men han har ikke noe særlig hukommelse av at han har gjort dem, har mannens forsvarer, advokatfullmektig Marius Otterstad, tidligere uttalt.

Statsadvokaten understreker at det er snakk om en svært alvorlig hendelse og ber om at den tiltalte mannen blir underlagt tvungent psykisk helsevern.

– Han har vist seg å være utilregnelig, det vil si at man ikke kan straffe ham for forholdene. Men av hensyn til samfunnsvernet er det behov for at han underlegges tvungen behandling for sin sinnstilstand, sier statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand.

Saken skal opp i Sarpsborg tingrett tirsdag 4. mai, og det er satt av tre rettsdager.

(©NTB)