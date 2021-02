En person bekreftet tatt av skred i Fauske – skadeomfanget er uavklart

innenriks

– En person er bekreftet tatt av skredet. Status på person er fortsatt uavklart. Behandles av helsepersonell på stedet, skriver Nordland politidistrikt på Twitter klokken 8.40.

Nødetatene meldte om skredet som har gått over riksvei 80 mellom Fauske og Bodø like før klokken 8 torsdag morgen, og at en bil var tatt av skredet.

– Det er bekreftet at en bil er tatt av skredet, og nødetatene er på stedet og jobber, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til NTB.

Han sier at nødetatene ennå ikke har full oversikt over situasjonen, men at det ikke er meldt om at flere personer eller biler er tatt av skredet. Skredet har gått over et begrenset område på riksveien, og veien er stengt inntil videre.

Vaktkommandør Magne Brunes i Salten 110-sentral sier at det er snakk om et sørpeskred, og at det også har gått over jernbaneskinnene som går langs riksvei 80.

– Nå må nødetatene sikre skadestedet slik at ingen flere blir med i skredet, sier Brunes.

Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser til NTB at de har sendt et Sea King redningshelikopter og en redningsskøyte til skredområdet.

Det har gått flere små skred på riksvei 80 torsdag morgen. Veien er nå sperret, og det er fortsatt skredfare i området. Også over E6 i Namsskogan i Trøndelag har det gått skred.