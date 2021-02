61 virusvarianter utryddet i Norge

innenriks

For svært mange muterte korona-varianter, har møtet med det norske samfunnet, norske smittevernråd og smittejegere ute i kommunene, vært skjebnesvangert, skriver Aftenposten.

Det er et klart tegn på at de så langt er utryddet her i landet, selv om de fortsatt smitter videre i andre land.

Til nå er det totalt påvist over 12.000 varianter av koronaviruset. De fleste av disse har ingen store konsekvenser og det er helt normalt.

Noen av de nye variantene kan imidlertid dukke opp med egenskaper som gjør at de kan konkurrere ut tidligere varianter, som for eksempel de britiske og sørafrikanske mutasjonene.

