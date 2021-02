Store mengder is truet hus og campingplass i Nordfjord

innenriks

– Isproppen løsnet for cirka 15 minutter siden, og nå har all isen rent ned i Breimsvatnet, sa brannbefal Joar Flølo til TV 2 like etter klokken 16.30 onsdag ettermiddag.

Det var fare for at isproppen ikke skulle løsne og at isen derfor skulle renne inn på campingplassen. Det ville ført til store skader på både hus og campingvogner.

Campingplassen ble evakuert, og flere campingvogner ble kjørt vekk.

– Det ble litt materielle skader, men vi har ikke helt oversikt over omfanget, sa Flølo.

Årsaken til hendelsen var det plutselige værskiftet med mye nedbør og kraftig temperaturøkning, skrev NRK tidligere onsdag.

– Isen har løsnet i elveløpet oppover, så har det demmet seg opp ved utløpet av elva ved campingplassen. Her er tre-fire meter med is oppover i høyden, sa Flølo til NRK tidligere på dagen.

