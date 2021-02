Høie: Norge forberedt på færre AstraZeneca-vaksiner

innenriks

– Norge har vært kjent med usikkerheten om leveransene fra AstraZeneca. Dette er det også tatt høyde for i vaksineringsscenarioene til FHI, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Tirsdag ble det kjent at AstraZeneca bare kan levere 90 millioner doser av sin koronavaksine til EU i andre kvartal. Det er halvparten av det som var avtalt, og selskapet har også hatt problemer med leveranser i første kvartal.

Problemene rammer også Norge, men Høie legger til at man ikke kjenner til nøyaktig hvor mange vaksiner Norge vil få framover.

– Derfor opererer FHI med et nøkternt og et optimistisk scenario for når ulike deler av befolkningen vil være vaksinert, sier han.

