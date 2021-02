Tromsø kaster doser med koronavaksine

innenriks

Kommunen har lenge klart å ta ut mellom seks og sju doser av Pfizer-vaksinen.

Men i forrige uke bestemte FHI at opptrekk av over seks Pfizer-doser er «off-label» og derfor må godkjennes av ansvarlig lege som da står «ansvarlig for eventuelle konsekvenser av en slik bruk», skriver VG. Det påvirker vaksineringen i Tromsø.

– Inntil avklaringen kaster vi doser, men vi håper å få avklart dette i løpet av neste uke, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø

Hittil har Tromsø ofte klart å bruke en nullsvinnsteknikk, skriver Nordlys som omtalte saken først.

