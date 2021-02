Storstilt juks med koronakompensasjon

innenriks

Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Kartleggingen viser at 1.400 selskaper som fikk lønnskompensasjon for til sammen 4.300 ansatte, ikke hadde noen ansatte i mars i fjor.

Avisen har ikke oversikt over hvor mye støtte som faktisk ble utbetalt, men dette kan tilsvare inntil 181 millioner kroner i støtte.

102 selskaper hadde verken ansatte registrert i mars eller i desember 2020, og har likevel fått støtte for til sammen 385 ansatte, skriver avisen.

Noen av firmaene er allerede i politiets søkelys. Tidligere denne måneden opplyste Økokrim til P4 at de har registrert 86 bedragerisaker knyttet til pandemien.

Nav understreker overfor Dagbladet at det kan være naturlige grunner til at selskaper som har null ansatte registrert i mars, likevel fikk lønnskompensasjon, som for eksempel at registrene ikke var oppdatert.

De har foreløpig politianmeldt 34 forhold i forbindelse med lønnskompensasjonsordningen.

– Vi skal forebygge og avdekke svindel og feilutbetalinger og vi vil intensivere etterkontrollarbeidet framover. Alle som mottar ytelser fra Nav kan regne med å bli kontrollert, opplyser direktør Ole Johan Heir i Nav kontroll til avisen.

(©NTB)