Flere evakuert i Alta – ordføreren håper å få hentet ut snøskredfaste tirsdag

I 11-tiden mandag melder kommunen på sine hjemmesider at det på grunn av skredfare er satt i gang evakuering av boliger og hytter i Storsandnes-området.

– Totalt er tre personer evakuert per nå, skriver kommunen.

Politiet evakuerte søndag Langfjordens eneste fastboende etter at begge veier ut fra stedet, på vestsiden av Alta, var blitt stengt på grunn av snøskred og fare for skred, forteller operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen.

Stengte veier

Et 7 meter høyt skred stengte søndag fylkesvei 8830 og isolerte 100 hyttefolk og 100 fastboende i områdene ved Skillefjord.

Veien kan tidligst åpne torsdag, om været og sikkerhetshensyn tillater at man begynner å rydde veien tirsdag.

– Det er en betydelig jobb som skal gjøres for å gjenåpne veien. Sikkerheten for dem som skal gjøre jobben, er det aller viktigste, sier ordfører Monica Nielsen (Ap) i Alta kommune til NTB i 9-tiden mandag morgen.

Lite sannsynlig med båttransport mandag

Hun håper tirsdag å få til båttransport for personer som har behov for å komme seg til jobb.

– Nå er det dårlig vær i området, og det er lite sannsynlig at det blir transport i dag. Da vil det være snakk om persontransport, ikke bilene. Veldig mange har bilene med seg til hyttene, sier Nielsen.

Det er ingen grunn til å tro at folk ble tatt av skredet, da de rasutsatte områdene ligger til side for bebyggelsen. Hun sier at de berørte menneskene i området er vant til rasfare, at de har mat og ved, og at det ikke er en kritisk situasjon. Noen har henvendt seg til kommunen om behov for medisiner, og dette blir ordnet.

Omkjøring gjennom Finland

Flere andre veier er stengt i kommunen, deriblant deler av E6, og tilgangen til Vest-Finnmark og Troms er begrenset. Det har medført at folk har måttet kjøre om Finland, sier ordføreren.

– Vi har jobbet for å ha mulighet til å kjøre transitt uten å havne i karantene, sier Nielsen.

Hun peker på at næringslivet har behov for forflytting til Troms og håper på en god løsning mellom sentrale norske og finske myndigheter.

