Fem års fengsel for drapsforsøk i Arendal

Mannen knivstakk utleieren sin i magen. Han hevdet at han handlet i nødverge, men ble ikke trodd av Aust-Agder tingrett, som mener knivstikket ikke bar preg av å være en impulsiv handling.

Ifølge dommen var mannen «veldig irritert» på fornærmede like i forkant av knivhendelsen.

– Det er på det rene at tiltalte nylig hadde mistet jobben, hadde problemer med økonomien og like før hadde fått beskjed om at han ville bli kastet ut av leiligheten, skriver konstituert tingrettsdommer Ingvild Nordrum Maberg.

Han ble også dømt for å ha dyrket og oppbevart fire marihuanaplanter, noe han har erkjent straffskyld for. Han må også betale fornærmede 120.000 kroner i oppreisning.

Straffen er ett år lavere enn aktors påstand.

