Kong Harald fyller 84 år – fortsatt sykmeldt

innenriks

Kongens fødselsdag vil søndag bli feiret privat, opplyser Slottet til NTB.

I forrige uke ble kong Haralds sykmelding forlenget i ytterligere én måned etter kneoperasjonen i slutten av januar.

Han er fortsatt under opptrening, opplyste Kongehuset. De sa samtidig at kongens lege har anbefalt ytterligere rehabilitering før kongen gjenopptar sine konstitusjonelle oppgaver.

Den siste tiden har han oppholdt seg på Kongsseteren, hvor han får fysioterapi, ifølge Kongehuset.

Vellykket operasjon

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet 29. januar etter å ha hatt smerter i beinet. Dagen etter ble han operert for en skadd sene over høyre kne, og operasjonen var vellykket.

Mens kongen er sykmeldt, tar kronprins Haakon hånd om kongens oppgaver.

Sykmeldingen er den siste av flere kongen har hatt det siste halvannet året.

I september i fjor var han sykmeldt i en periode i forbindelse med en hjerteoperasjon. I januar i fjor ble han sykmeldt som følge av svimmelhet, og høsten i forveien førte en virusinfeksjon til sykmelding.

Koronavaksinert

I starten av februar ble det kjent at kongen og dronning Sonja var ferdigvaksinert mot koronaviruset etter å ha fått sin andre vaksinedose.

Kongeparet ble prioritert i vaksinekøen ut ifra sin rolle, men også fordi de er i risikogruppen på grunn av sin alder, opplyste helseminister Bent Høie da de fikk sin første dose i januar.

17. januar i år var det 30 år siden kong Harald overtok tronen etter at hans far kong Olav døde i 1991.

Måtte i karantene

En av kongens få offentlige opptredener den siste tiden var da kongeparet besøkte skredofre og redningsmannskaper i Gjerdrum i januar. De var også innom Gjerdrum kirke for å tenne lys.

Ellers har det siste året i stor grad vært preget av pandemi og hjemmekontor også for kongeparet.

Noe av det aller siste kongeparet gjorde før landet stengte ned i mars, var å reise på statsbesøk til Jordan i Midtøsten.

De måtte da i karantene da de kom hjem igjen, og kongen ledet statsråd fra kongeparets hytte Kongsseteren et godt stykke utover våren.

Ikke bekymret

I Harald Stanghelles bok «Kongen forteller» sier kongen imidlertid at han selv ikke har vært bekymret for å bli smittet av koronaviruset.

– Vi merket savnet etter å klemme dem vi er glade i. Vi fikk jo heller ikke lov til det. Selv har jeg vært så isolert at jeg ikke har vært redd for å bli smittet, sa kongen, men la til at han er fullt klar over at han absolutt er i risikogruppen.