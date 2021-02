Uenighet om mulig luftsmitte i Østfoldhallen

innenriks

Flere smittetilfeller av muterte virus kan spores tilbake til trening i Østfoldhallen, men tilfellene knyttes til forskjellige lag.

Overfor Dagbladet trekker den assisterende helsedirektøren fram at når man puster veldig kraftig i forbindelse med trening, så kan det frigjøres små dråper som blir hengende igjen i lufta.

– Det kan være en forklaring på at man kan bli smittet også etter at vedkommende har forlatt stedet, nemlig at det henger igjen slike små dråper med viruspartikler som kan smitte deg, sier Nakstad til avisa.

Han understreker at luftsmitte er en mer aktuell problemstilling med mer smittsomme virusvarianter.

Torsdag opplyste Fredrikstad kommune at det er registrert seks smittetilfeller som kan spores tilbake til trening i Østfoldhallen 9. februar. Tilfellene knyttes til fire forskjellige lag som ikke hadde trening samtidig.

Line Vold i Folkehelseinstituttet sier det ikke finnes bevis for at de nye virusvariantene har økt smitte gjennom luftsmitte.

– Når det gjelder smittemåte, er i hvert fall siste oppsummering fra WHO at det ikke er noen indikasjon på at de smitter på en annen måte, gjennom mer luftsmitte eller lignende per nå. Men vi følger situasjonen tett, sier Vold.

