Ruter: Ikke reis hvis du ikke må i vinterferien

innenriks

– De skjerpede smitteverntiltakene i vår region er krevende for alle og krever en felles innsats. Det er derfor ekstra viktig at du ikke benytter kollektivtrafikken til helgeturen disse helgene, skriver Ruter i en pressemelding.

Selskapet driver kollektivtransport i Oslo og deler av Viken.

– Ruter har stor forståelse for ønsket og behovet for å komme seg ut for dem som tar vinterferien hjemme, men det er fremdeles viktig at vi følger anbefalingene om å unngå kollektivreiser med mindre man må reise.

(©NTB)