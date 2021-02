KrFU er bekymret for konsekvensene av rusreformen

innenriks

I sitt forslag til ny rusreform foreslår regjeringen at besittelse og bruk av mindre mengder narkotika ikke lenger skal straffeforfølges.

Kristelig Folkepartis Ungdom mener det ikke er åpenbart for alle hva forskjellen mellom avkriminalisering og legalisering er, og at det forebyggende arbeidet de neste årene blir ekstra viktig.

– Hvis det nå dannes et inntrykk av at det er lov å ha og bruke illegale rusmidler, har vi et alvorlig kommunikasjonsproblem, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukland.

– Det er viktig for oss at regjeringen er tydelig på at dette ikke er en legalisering, og at forebyggende arbeid blant ungdom prioriteres høyere. Her mener vi ungdom har blitt sviktet over lang tid, sier Haukland.

