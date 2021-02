Kampsportsutøver frifunnet for drap i Fredrikstad

innenriks

En mann i 40-årene døde i forbindelse med en slåsskamp på Lisleby i mars i fjor.

– Etter en samlet vurdering finner ikke retten det bevist ut over enhver rimelig tvil at halsgrepet tiltalte holdt, eventuelt i kombinasjon med at han lente et kne mot XXs (avdøde, journ.anm.) hofte og holdt en hånd på skulderen hans, forårsaket dødsfølgen. Han har dermed ikke drept avdøde, skriver tingrettsdommer Torbjørn Fjeldstad.

I tillegg mener retten at tiltalte handlet i nødverge, slik at halsgrepet som ellers ville vært straffbart, var lovlig.

Påstand om 11,5 år

Aktor la ned påstand om elleve og et halvt års fengsel. Mannen, som er fra Moss, har hele tiden nektet straffskyld for drap.

Mannen er kun dømt for tilleggstiltalen som gjaldt ruskjøring og andre mindre forhold, skriver Fredriksstad Blad. Det ble han dømt til 60 dagers fengsel for, samt en bot på 5.000 kroner. Han erkjente straffskyld for de forholdene.

Ferdigsonet

Til fradrag i straffen kommer 368 dager med varetektsfengsling. Dermed er fengselsstraffen allerede sonet. Blir frifinnelsen rettskraftig, kan han søke om erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Kort tid etter at den nå avdøde mannen kom til Lisleby den aktuelle marsdagen, oppsto det en slåsskamp mellom de to mennene ute på gata.

Det var flere vitner til hendelsen, blant annet kvinnen som bodde i huset hvor den tiltalte var gjest, og tre andre som også var på besøk der. Flere naboer skal også ha sett det som skjedde.

