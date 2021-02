Frifinnelsen av korrupsjonstiltalt advokat ankes

innenriks

Statsadvokat Carl Graff Hartmann opplyser at påtalemyndigheten ønsker en ny prøving av saken, skriver Rett24.

Den 55 år gamle mannen sto tiltalt for å ha mottatt 5.500 euro i 2013 av en narkotikasiktet klient. Pengene skulle advokaten bruke til å sørge for at klienten ikke ble tiltalt eller domfelt i en heroinsak, ifølge tiltalen.

Advokaten ble frifunnet for hovedpunktene om korrupsjon og bedrageri, samt for de andre, mindre alvorlige punktene i tiltalen.

Riktignok sa Oslo tingrett seg enig i at flere momenter ved saken og advokatens handlinger og opptreden var suspekt, men konkluderte altså med at det ikke fantes bevismessige holdepunkter for å dømme ham.

Mannens advokatbevilling er suspendert i påvente av at saken mot ham behandles.

