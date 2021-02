innenriks

I en debatt i Dagsnytt 18 på NRK mandag om åpning av lesesaler sa Forland at de er klare for å gi råd om at det er på tide å åpne opp litt på universiteter og høyskoler.

– Vi har hentet inn nok informasjon nå, så vi har gitt råd nå i dag til departementet om at vi tror det er på tide å kunne åpne opp mer, sa Forland.