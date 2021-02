innenriks

Dermed er det fortsatt totalt 130 personer som er koronasmittet i Ulvik.

– Vi håper tendensen de siste par dagene betyr at det går rett vei. Hele bygda har gjort en kjempeinnsats for å lykkes med dette. Det er viktig at vi alle sammen står løpet helt ut, skriver kommunen i en pressemelding søndag kveld.

– Det er viktig at alle som fremdeles er i isolasjon eller karantene, holder ut til den sluttdatoen de har fått, så unngår vi en ny runde med smitte, skriver kommunen videre.

