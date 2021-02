Snøskredfare flere steder i landet – politiet advarer

innenriks

Mannen var en del av et turfølge på fire personer, skriver politiet på Twitter. De fikk melding om skredet på Mekknoken i Averøy kommune klokken 16.26.

Skredet er ett av flere i Møre og Romsdal lørdag ettermiddag. Klokken 15.33 ble det meldt om et snøskred på Jamtetind i Molde, mens et skred på Helgehornet i Volda ble meldt klokken 15.16.

– Man må være obs. Det er tydelig at det kan skje ting. Man må være forsiktig og unngå de verste hengene, sier operasjonsleder Tove Asp til NTB.

I Møre og Romsdal melder varsom.no om faregrad 2, mens det flere steder på Vestlandet og i Nord-Norge er faregrad 3.

Store snømengder

I Nord-Trøndelag er farevarslet oppgradert til nivå 4.

– Omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred forventes. Unngå skredterreng, skriver varsom.no

Meteorologisk institutt melder at det lørdag og søndag, i Trøndelag nord for Trondheimsfjorden, kan komme 20–40 centimeter snø på 24 timer.

I Trysil i Innlandet gikk det to skred lørdag formiddag. Et ved Ljørdalen og et i Trysilfjellet.

– Ingen har blitt skadd, men det har vært personer i tilknytning til skredene. Politiet oppfordrer skiløpere til å unngå skredfarlig terreng, skriver politiet på Twitter.

– Kan ha vært flaks

– Det kan ha vært flaks at det ikke har gått noen mennesker i de skredene som har gått. Det er stor skredfare i distriktet vårt nå, og mannskapene vi har hatt ute melder om krevende forhold. Derfor bør det ligge ekstra vurdering i bånn om man velger å gå ut på tur, sier operasjonsleder Roy Nagel i Troms politidistrikt til TV 2.

(©NTB)