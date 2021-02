FHI endrer ikke anbefalinger tross svensk AstraZeneca-stopp

innenriks

Medfører ikke endrede anbefalinger

Statens legemiddelverk følger med på det som skjer i Sverige, men medisinsk fagdirektør Steinar Madsen tror ikke dette får betydning for vaksineringen i Norge.

– Det får sannsynligvis ingen konsekvenser for bruken, men Folkehelseinstituttet (FHI) vil jo se på om det er nødvendig å gjøre noen endringer i anbefalingene, sier Madsen til NRK.

I en pressemelding lørdag skriver FHI at erfaringene fra Sverige ikke medfører endring av anbefalingene rundt vaksinasjon av helsepersonell i Norge. Helsemyndighetene vil imidlertid følge nøye med og revurdere etter behov.

– Sverige tar pause for å håndtere personellmangel

Sara Viksmoen Watle, overlege ved FHI, skriver i en epost til NRK at pausen i de svenske regionene gjøres for å håndtere personellmangel.

– Alle de godkjente koronavaksinene er vist å gi forbigående bivirkninger hos ganske mange, og derfor har vi i Norge anbefalt at ikke alle helsearbeidere i samme avdeling vaksineres samtidig slik at man unngår at flere må være hjemme med kortvarige symptomer på samme tid, skriver Watle.

Hun forteller at det ser ut til at det er snakk om vanlige bivirkninger i Sverige.

– Men ut fra hva vi vet fra mediene, er det noe høyere andel av de vaksinerte som har fått disse bivirkningene enn det som er ventet basert på studiedataene.

Norske helseforetak mottok denne uken de første 21.600 dosene av AstraZeneca-vaksinen, og de er forberedt på å gjennomføre vaksineringen slik at det ikke vil oppstå personell-knapphet.

Milde symptomer er kjent for godkjente vaksiner

Det er kjent fra studiene av de tre koronavaksinene som er godkjent i Norge, at over halvparten oppgir å få vondt på injeksjonsstedet, hodepine og tretthet. Mange får også ledd- og muskelsmerter og frysninger.

En mindre andel kan oppleve forbigående feber over 38 grader. Symptomene oppsto én til to dager etter vaksinasjon og vedvarte et par dager.

Slike symptomer er også vanlig etter vaksinering mot andre sykdommer, men FHI skriver i pressemeldingen at andelen som får slike bivirkninger, ser ut til å være høyere for de tre godkjente koronavaksinene.

(©NTB)