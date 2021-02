90 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

innenriks

Samme dag forrige uke ble det registrert 59 smittetilfeller, så økningen er betydelig.

Stovner bydel har ikke lenger det høyeste smittetrykket. Det finner vi i bydel Bjerke med 236 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Sagene med 224 smittede og Stovner er på tredje i smittetrykk med 222 smittede per 100.000.

Smittetallet er under 100 i alle de vestlige bydelene og Nordstrand. Her er det lavest med 59, fulgt av Nordre Aker med 60.

Totalt er 18.201 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4.500, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

