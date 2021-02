Siktet i Maribel-saken samtykker til fengsling

innenriks

Den 63 år gamle mannen samtykker til én ukes varetektsfengsling med brev- og besøksforbud, opplyser førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim til NTB fredag kveld. Fengslingsspørsmålet blir derfor avgjort av Oslo tingrett, uten at det blir holdt rettsmøte.

– Økokrim pågrep den siktede mannen da han ankom Oslo lufthavn fra utlandet torsdag kveld. Økokrim hadde da vært i dialog med den siktede og hans forsvarer over flere dager, og han kom frivillig til Norge, opplyste Økokrim i en pressemelding tidligere fredag.

Mannen er siktet for det samme straffbare forholdet som de tre som allerede er siktet. Ingen av dem erkjenner noen form for skyld.

Nekter skyld

63-åringen stiller seg uforstående til siktelsen for grov økonomisk utroskap, men aksepterer varetektsfengsling i en uke.

– Han har frivillig reist fra Polen for å forklare seg for politiet. Han mener siktelsen er basert på en misforståelse. Han ønsker å bidra til å opplyse saken best mulig, sier Skjelbred til NRK

I alt fire personer er pågrepet i saken. Torsdag ble det kjent at tre personer var pågrepet og siktet dagen før. De tre ble torsdag varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud etter å ha blitt framstilt for fengsling i Oslo tingrett.

– Tapping av selskapet

– Utroskap i forbindelse med konkurser handler ofte om unndragelser – tapping av selskapets økonomi. Det er det vi etterforsker i denne saken. Vi er helt i startfasen av etterforskningen, og jeg kan ikke være mer konkret om siktelsene nå, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim til NTB torsdag.

Det store norske selskapet Maribel overtok i 2018 driften av rundt 50 hoteller under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott. Konsernet ble slått konkurs i fjor sommer etter at det økonomiske uføret konsernet var i, ble forverret da koronakrisen rammet, ifølge Dagens Næringsliv.

(©NTB)