Påstand om sju års fengsel for tidligere idrettsprofil

Statsadvokat Anne Glede Allum la ned sin påstand i saken fredag.

– Det er ingen formildende omstendigheter, sa statsadvokaten i sin sluttprosedyre i Nedre Romerike tingrett, skriver Romerikes Blad.

Ifølge VG sa Allum at det har vært 15 år med fysisk og psykisk mishandling, og at det er denne tidsperioden som må legges til grunn.

Det alvorligste punktet i tiltalen handler om at 41-åringen flere ganger i perioden fra 2016 til 2018 skal ha voldtatt kona selv om hun ba ham om å la være, og til tross for at hun flere ganger fysisk forsøkte å motsette seg handlingene.

Den tidligere idrettsprofilen (41) nekter straffskyld og hevder ekskona er ute etter hevn etter at det ble slutt mellom de to.

