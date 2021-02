Sverdrup-feltet til 83 milliarder nedbetalt etter 16 måneders drift

innenriks

Johan Sverdrup-feltet startet produksjonen i oktober 2019. Da Erna Solberg reiste ut for å åpne feltet i januar 2020 påpekte hun at man regnet med at hele investeringen på 83 milliarder var nedbetalt etter 12 måneder – rundt oktober 2020. Prognosen var basert på en oljepris på 65 dollar fatet.

Oljepriskollapsen etter korona forsinket nedbetalingen med drøye tre måneder, skriver E24.

Nyheten ble gjort kjent under kvartalspresentasjonen til Equinor onsdag.

– Johan Sverdrup fase 1 vil bli nedbetalt etter skatt – denne uken. Det er 16 måneder etter oppstart, sa Equinors nye konsernsjef Anders Opedal under kvartalspresentasjonen.

Gigantfunnet som ble gjort av oljeselskapet Lundin i 2010, ble bygget ut og driftes av Equinor. Feltet skal etter planen være i produksjon i mange tiår og feltet er beregnet å gi rundt 1.400 milliarder kroner i inntekter, hvorav 900 milliarder ender som inntekter til staten og fellesskapet.

Med dagens produksjon på drøye 500.000 fat per dag og en oljepris på 60 dollar fatet er inntektene på 253 millioner kroner dagen. Feltet inneholder trolig 2,7 milliarder fat olje, som gjør det til det tredje største oljefunnet i Norge.

SV og MDG var de eneste partiene som sa nei til utbyggingen av Sverdrup-feltet da saken ble behandlet av Stortinget i 2015.

