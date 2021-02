Ingen streik på Torp lufthavn

innenriks

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har vært i mekling siden onsdag morgen på vegne av NTL-medlemmer i flyplassdrift, brann og redningstjenesten og bygg og anlegg på Torp

Forbundssekretær Tor Erik Granum i NTL sier løsningen ble en midlertidig særavtale.

– Vi reddet overenskomsten med å lage en midlertidig avtale, som tar hensyn til situasjonen for lufthavnene nå i pandemien, sier han til FriFagbevegelse.

Også NTL-nestleder Fredrik Oftebro er fornøyd med resultatet og sier det er faste oppgaver å gjøre på flyplassen selv om det er færre flygninger enn normalt.

– Det er fortsatt permitteringer, oppsigelser og mye ekstraarbeid for dem som er på jobb. Arbeidsgiver ville, i en allerede presset situasjon, kutte i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det var det ikke aktuelt å akseptere for NTL. Vi ble enige om noen midlertidige tiltak for å lette driftssituasjonen på flyplassen i en vanskelig periode, sier han i en pressemelding.

