Nesten halvparten sliter med å forstå korona-anbefalinger

innenriks

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på oppdrag fra forsikringsselskapet If.

– Selv om 51 prosent av de spurte mener kommunikasjonen er god, og at budskapet myndighetene kommer med er forståelig, mener 41 prosent at det er vrient å skjønne hva som er tillatt eller anbefalt til enhver tid. Dette viser at det nok er rom for mer tydelighet i kommunikasjonen, sier kommunikasjonssjef Andreas Handeland i If.

7 prosent synes reiserestriksjoner innenlands og hytteanbefalinger fremstår som unødvendige tiltak.

