Kaldeste toukersperiode på tolv år i Rogaland

Søndag ble det målt minus 15,5 grader i Sola og minus 12,4 grader i Sandnes.

– Sist det var kaldere på Sola var 7. januar 2010 da gradestokken viste 17,2 minusgrader, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt til Stavanger Aftenblad.

Han forteller at det har vært i alt 17 kaldere vintre i Stavanger siden målingene startet i 1927.

Den kaldeste toukersperioden noen gang målt i Stavanger var i 1969, fra 8. februar til 21. februar, med en gjennomsnittlig minimumstemperatur på minus 13,6 grader.

– Vintrene kan fortsatt bli kalde, men de er mindre kalde enn de var før. Fortsetter kulden fremover, havner nok 2021 høyt opp på listen over kalde vintre, sier forskeren.

Ifølge statsmeteorolog Martin Granerød er det et høytrykk i Norskehavet og et lavtrykk i Sibir som gjør at det er så kaldt nå.

– Lavtrykket i Russland presser kaldluften fra Sibir ned mot Skandinavia. Denne Sibir-kulden brer seg ut over hele Sør-Norge, sier han.

