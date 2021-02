Folk i vaksinekø oppga at de var helsepersonell uten å være det

innenriks

Når folk skal registrere seg for å få vaksine, skal man blant annet svare på om man er helsepersonell. Voss kommune har oppdaget flere som har svart ja, selv om de ikke er det.

– Når vi sorterer ut helsepersonell, så ser jeg en del som ikke er aktive helsepersonell. Jeg sier ikke at noen bevisst sniker, men har lest om det andre steder, sier koordinator Gullborg Rekve til Dagbladet.

Hun åpner for at noen kanskje ikke har forstått spørsmålet, og at det sikkert bare er noen enkelttilfeller.

Uansett har ikke kommunen kapasitet til å dobbeltsjekke. Dermed kan noen ha kommet seg lenger fram i køen enn de egentlig skulle.

