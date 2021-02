Ap bykser fram på ny måling

innenriks

Støre gleder seg ikke uventet over målingen, der Ap får 24,6 prosent og igjen er jevnstore med Høyre.

– En hyggelig måling som peker i rett retning, sier han til NTB.

– Jeg har tro på at hardt arbeid gir resultater. Og vi har arbeidet hardt, sier han.

På målingen som Opinion har gjort for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), styrker Ap seg kraftig fra bunnoteringen på 19 prosent i januar.

Høyre får på sin side en oppslutning på 25,1 prosent, den svakeste siden august 2019, med en tilbakegang fra forrige måling på 1,8 prosentpoeng.

Ned fra gjerdet

Ifølge Støre viser målingen at både oppslutningen om og lojaliteten til Ap har økt, og at velgerne er på vei ned fra gjerdet.

– Dette er en enkeltmåling, men de siste målingene har pekt i denne retningen. Flere av dem som har vært usikre, sier nå at de vil stemme Ap. Det er blant annet et resultat av at Ap har stått på for en mer rettferdig krisepolitikk, sier Ap-lederen.

I tillegg har støyen som i lang tid har preget partiet, nå lagt seg. Det er nå full samling i Ap om retningen videre, ifølge Støre.

– Vi har lagt bak oss saker som velgerne ikke er opptatt av, sier Støre diplomatisk.

– Vi har nå et samlet parti med fokus på politikk og vanlige folks problemer, helse, skole og omsorg, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Når vi når ut med dette budskapet til velgerne, slutter de opp om oss, konkluderer han.

Samtidig advarer han mot å hvile på laurbærene fram mot valget til høsten.

– Vi kan ikke ta noe for gitt, men må stå på hele veien inn, sier Ap-lederen.

Sp ned

Senterpartiet taper på sin side oppslutning og faller 1 prosentpoeng til 19,1 prosent.

Også Fremskrittspartiet faller med 1,7 prosentpoeng til 8,1 prosent, og Rødt med 1,5 prosentpoeng til 2,9 prosent.

Bevegelsene for de andre partiene er små og godt innenfor feilmarginen: SV får 7,6 prosent (-0,6), Venstre 3,2 (+0,6), Kristelig Folkeparti 3,2 (-0,2) og Miljøpartiet de grønne 4 (+0,5). Samlegruppen Andre for småpartier ender på 2,5 prosents oppslutning, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige måling.

Partibarometeret for februar er basert på 964 telefonintervjuer. Intervjuene er gjennomført 1.–8. februar. Feilmarginen er på mellom 1 og 3 prosentpoeng.

(©NTB)