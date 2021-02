innenriks

Politiet i Trøndelag meldte om hendelsen noe etter klokka 16.30 tirsdag ettermiddag. Det er iverksatt evakuering.

– Vi har seks enheter på stedet og har sendt røykdykkere inn i bygningen, sier Frank Mælen ved 110-sentralen til Adresseavisen.

Ifølge NRK har det vært et smell inne i et av laboratoriene. Det lagres gass i bygningen, men brannvesenet tror at smellet kan ha en elektrisk årsak.

