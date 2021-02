Kinoene i Oslo vil åpne dørene igjen

innenriks

Smittetallene i Oslo vært fallende de siste ukene. Søndag ble det registrert 24 tilfeller av koronasmitte i Oslo, det laveste antallet siden oktober.

– Hvor mye lavere må smittetallene være for at kinoene skal kunne åpne igjen? Skal publikum ta smitteverntiltakene alvorlig, må de oppleves som forståelige, sier programdirektør Christin Berg i kinokjeden Nordisk Film til Dagsavisen.

Det føles meningsløst at kinoene er stengt, mens butikkene er åpne, mener kinodirektøren.

– Byrådet i Oslo har tidligere understreket at de er imot å holde stengt av preventive hensyn. Man kan ikke holde alt stengt for alle tilfellers skyld.

Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) gir ikke kinokjeden noe håp om gjenåpning nå.

– Jeg anser det ikke særlig realistisk at kinoene får åpne allerede denne uken, sier han og understreker at det er regjeringen som bestemmer tiltaksnivå for Ring 1-kommunene.

Oslo kommune har innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 15 tirsdag.

(©NTB)