Folk flest etterlyser høyere vaksinetempo

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 6.000 nordmenn om de har tillit til tempoet på vaksineringen.

Vel en av fire, 27 prosent, svarer at de har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt. Annenhver nordmann svarer nei, mens resten vet ikke. Tilliten ligger nå 4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for januar.

– Tilliten til tempoet i vaksineringen svekket seg i slutten av januar da mutert smitte og forsinkelser i vaksineleveringer ble allment kjent. I februar øker tilliten noe, men økningen er langt ifra overbevisende, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I februar svarer fire av fem, 78 prosent, at de vil ta vaksinen. Hele 90 prosent av de over 60 år sier nå ja.

– Klart flere eldre velger nå å si ja til vaksine. Noe som også tyder på at jo mer reelt tilbudet om å faktisk kunne få vaksine fremstår, desto flere velger å ta den, sier Clausen.

Tall NTB har innhentet tirsdag viser at 172.000 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 44.000 personer har fått den andre dosen.

