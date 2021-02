26 nye smittetilfeller i Fredrikstad

innenriks

Fredrikstad kommune opplyser på sine nettsider at 17 av de 26 registrerte tilfellene knyttes til utbruddet av mutert koronavirus ved Begby skole, som igjen stammer fra utbruddet i ishallen i Halden.

– Det dreier seg om den muterte varianten av koronaviruset. Det er ingen holdepunkter for at denne virusvarianten gir mer sykelighet, men den smitter lettere. At vi har fått påvist flere smittetilfeller, er dessverre som ventet, sier kommuneoverlege Lise W. Storhaug.

Én av de smittede er smittet utenlands, mens åtte er nærkontakter av kjente smittetilfeller.

