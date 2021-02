Vaksinekoordinator tror alle over 18 år kan få tilbud om vaksine før juli

innenriks

Det sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström

De tre vaksinene som kan bli godkjent i løpet av mars og april er fra produsentene Curevac, Janssen og Novavax, opplyser vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

Han er forhandler og innkjøper for Norges og Sveriges vaksiner. Fra før er vaksinene fra Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca/Oxford godkjent i EU og Norge.

Bergströms anslag vil tilsi at alle i Norge er vaksinert en måned tidligere enn det mest optimistiske scenarioet til Folkehelseinstituttet (FHI). Det tilsier at alle i Norge over 18 år får tilbud om vaksine innen utgangen av juli.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI mener Bergströms scenario er optimistisk, men likevel realistisk. Han mener det skal «en del til» for at anslaget skal slå til.

– Plutselig skjer det ting. Dette er en ganske skjør virksomhet, med nye vaksiner og ny teknologi. Det er mye som kan gå galt, sier han til TV 2.

