Studenter på Fantoft må være på vakt etter smitteutbrudd på byggeplass

innenriks

Bergens Tidende meldte først at alle studentene ble bedt om å teste seg, men legevaktsjef Dagrun Linchausen presiserer overfor avisa at dette ikke er tilfelle.

– Vi har skrevet en presisering til studentsamskipnaden om at det ikke er grunnlag for å si at du skal teste deg bare fordi du har postadresse i Fantoft, sier Linchausen.

Oppfordringen fra studentsamskipnaden kom etter at det ble avdekket et større smitteutbrudd på en byggeplass på Fantoft stasjon.

– Dette er en ekstraordinær situasjon, sa kommunikasjonssjef Marita Monsen i Sammen til avisen.

Legevaktsjef Linchausen presiserer at hvis studentene har vært nærkontakt til smittede eller hvis de har symptomer, så skal de teste seg. Man skal også teste seg hvis man har vært nærkontakt til noen på byggeplassen eller hvis man har vært på selve byggeplassen, legger hun til.