Sykepleierforbundet vil ha ny AstraZeneca-vurdering

innenriks

Natt til søndag kom over 20.000 AstraZeneca-doser til Norge. Mange av dem skal gis til helsepersonell siden vaksinen foreløpig ikke er godkjent for personer over 65 år.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen ønsker imidlertid en ny vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) etter at AstraZeneca lørdag kveld bekreftet at deres koronavaksine ikke ser ut til å være effektiv mot mildt sykdomsforløp som følge av den sørafrikanske varianten.

Overfor NRK peker hun på at FHI stadig vekk gjør slike vurderinger, og at det også bør gjøres nå.

– Vi tenker at det viktige er at helsepersonell blir vaksinert med en type vaksine som både virker særlig godt for at vi får redusert smitte fra person til person, og også det at man beskytter helsepersonell mot mild og moderat sykdom, sier Larsen til kanalen.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier at det ikke med opplysningene som nå foreligger, er grunn til å bekymre seg over at helsepersonell får AstraZeneca-vaksinen.

– Ikke med de opplysningene vi har til nå. Det er flere vaksiner ute. Alle er effektive. Så er det slik at vi hele tida vurderer om det skulle være noen spesielle problemstillinger knyttet til enkelte vaksiner. Vi har ikke slike opplysninger nå.

