Studiestedene i Bergen stenger ned

innenriks

Ved Universitetet i Bergen (UiB) betyr det at det innføres digital undervisning for alle. All undervisning, samt eksamener og planlagte arrangementer utsettes eller gjøres digitale, og campus, lesesaler og studentlokaler stenges for studenter.

Selv om undervisningen er digitalisert, vil all klinisk praksis for studentene ved Det medisinske fakultet opprettholdes som før, inkludert praksis hos fastleger i Bergen kommune og praksis i tannklinikken, opplyser UiB på sine nettsider.

På NHH vil campus være stengt fra søndag klokka 18 til 14. februar. Stengt er også BIs campus i Bergen.

Også ved Høgskulen på Vestlandets campus i Bergen vil undervisning gå digitalt den neste uka, og bibliotek og lesesaler er ikke åpne for studenter.

Det blir ikke gjennomført ferdighetstrening og laboratorieøvelser, men all praksis bli gjennomført som planlagt, opplyser skolen på sine nettsider.

(©NTB)