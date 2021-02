Ni nye smittetilfeller i Ulvik – smitte påvist på omsorgshjem

innenriks

I en pressemelding lørdag ettermiddag opplyser Ulvik kommune at det blant annet er påvist smitte hos noen pasienter og ansatte på en avdeling på Omsorgstunet. Denne avdelingen blir nå driftet som en smitteavdeling.

– Det er alvorlig. Vi er veldig bekymret fordi dette er den aldersgruppen vi ser på som mest sårbare, sier ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) til VG.

Kommunen opplyser samtidig at de får hjelp av helsepersonell fra nabokommunene og at arbeidet med testing og smittesporing fortsatt pågår for fullt.

– Det lager en enorm krøll i kabalen i helsevesenet fordi ansatte også er smittet, sier Thorbjørnsen.

Ulvik ligger nordøst i Hardanger i Vestland fylke og har 1.067 innbyggere. 85 bekreftede tilfeller betyr at 8 prosent av innbyggerne er smittet.

Fredag skrev NRK at rundt halvparten av kommunens innbyggere var i karantene.

– Man går ut fra at de aller fleste som er smittet lokalt, er smittet med den engelske varianten av det muterte viruset, sa Thorbjørnsen (Ap) til NRK.

(©NTB)