Kvinnen som ble hentet ut av al-Hol, er terrortiltalt

innenriks

Politiet har tatt ut tiltale mot den norsk-pakistanske kvinnen for deltakelse i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS fra hun reiste til Syria i juni 2013 til mars 2019. Hun er ikke tiltalt for selv å ha begått eller deltatt i stridshandlinger for organisasjonene.

Den 30 år gamle kvinnen er den første i Norge som blir tiltalt for terrordeltakelse, basert på handlinger som er beskrevet i tiltalen. Hun har hele veien hevdet at hun ønsket å komme hjem, og at hun ble holdt i Syria mot sin vilje av de tre mennene hun var gift med.

– Hun reiste til Syria, giftet seg med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Vi mener at det var deltakelse i IS at hun tok seg av barna og tok seg av oppgaver hjemme. På den måten bidro hun til og tilrettela for at ektemennene hennes kunne dra ut og begå kamphandlinger for IS, sier statsadvokat Geir Evanger til NTB.

Hentet ut av flyktningleir

Rundt ti måneder etter at hun ble internert, hentet norske myndigheter henne ut fra den beryktede al-Hol-Leiren i januar i fjor, først og fremst på grunn av den angivelig alvorlige helsetilstanden til hennes eldste barn. Det skapte voldsomme politiske bruduljer, og førte omsider til at Fremskrittspartiet trakk seg ut av regjeringssamarbeidet.

Hun ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da hun landet på Gardermoen sammen med sin da fem år gamle sønn og hans tre år gamle lillesøster, og har sittet varetektsfengslet og vært siktet for terrordeltakelse siden. Forsvareren hennes, advokat Nils Christian Nordhus, var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar fredag morgen.

Han har tidligere uttalt til NTB at kvinnen ønsker å la seg avhøre og vil samarbeide med PST for å belyse sin egen sak. Det er uklart hvordan hun stiller seg til spørsmål om straffskyld.

Saken kommer for opp for Oslo tingrett 1. mars. Det er satt av fire uker til behandlingen av den.

– Holdt med tvang

– Det har vært en hovedanførsel fra forsvareren at hun ble holdt i Syria med tvang. Dette blir et av de største spørsmålene som kommer opp for retten – bevismessig og om det i det hele tatt har noen rettslig relevans, sier Evanger

I en uttalelse en måneds tid etter pågripelsen, sa advokat Nordhus at kvinnen er glad for å være med på å oppklare sin egen straffesak og at hun håper informasjonen hun bidrar med, kan forebygge at andre unge i fremtiden reiser inn i konfliktområder.

– Hennes standpunkt til siktelsen er uendret. Hun har i inneværende periode vært i flere avhør, og i kommende fireukersperiode er hun innstilt på å møte i flere nye avhør. Det er krevende avhør, og varetekten er tung, men så lenge hun vet at barna får all den nødvendige omsorg, kjærlighet og helsehjelp som de nå behøver, er det dette som er det viktigste for henne, sa han.