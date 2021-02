innenriks

Rådgiver Marius Eriksen i reklamebyrået Pol, som har laget kampanjen, sier at det ikke er et løp og ta vaksine-innslag. Dette skal derimot være en informativ kampanje med bruk av et kreativt grep.

– Vi ønsker at de som anbefales vaksinasjon skal kunne ta et informert valg. For å oppnå det må vi nå ut bredt til befolkningen med aktuelle budskap, på en måte som befolkningen kjenner seg igjen i, sier prosjektleder Anita Daae i FHI.

