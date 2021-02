70 mutanttilfeller påvist i Helse Bergens område den siste uka

innenriks

30 av tilfellene er påvist fredag, opplyser driftsleder Randi Monsen Nygaard ved Mikrobiologisk avdeling til NRK fredag kveld.

Rundt 60 av tilfellene er av den såkalte britiske varianten, mens i underkant av ti er av den sørafrikanske.

– Vi har ikke analysert for dette før denne uken. Det kan potensielt ha vært mutasjoner i vårt område tidligere, uten at vi har oppdaget det. Kun FHI har testet for det, og de har kun testet et fåtall, forteller Nygaard til Bergensavisen.

Ved Haukeland analyseres prøver fra alle de 18 kommunene i Helse Bergen. Prøver fra Helse Førde skal også analyseres ved sykehuset framover.

