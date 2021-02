Høie: Det blir lov å klemme igjen på sykehjem fra neste uke

innenriks

– Det blir lov å klemme igjen. Beboere som er vaksinert, trenger ikke holde avstand til besøkende som er vaksinert, sier helseminister Bent Høie.

De nye rådene gjelder fra mandag 8. februar. I en pressemelding minner Helsedepartementet om at det tar 1–2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse.

Han la til at beboere også kan ha nærkontakt med besøkende som ikke er vaksinert, men det bør dreie seg om få personer, og de samme personene over tid.

Må selv vurdere besøksstans

– Andre besøkende må fortsatt holde avstand, selv om de besøker noen som er vaksinert, sa Høie.

For disse gjelder fortsatt rådet om minst én meters avstand.

Beslutningene om besøksregler for sykehjem der ikke alle beboerne er vaksinert, tas lokalt.

– Sykehjemmene må fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert, sa statsråden.

Gledelig nyhet

Eldreombud Bente Lund Jacobsen mener at mangelen på nærkontakt er en svært viktig grunn til at tempoet i vaksineringen må økes. Samtidig sier hun at nyheten fra Høie er god.

– At ferdig vaksinerte på sykehjemmene igjen kan få klemme sine kjære, er svært gledelig. Dette er etterlengtet for mange som har lidd under mangel på nærkontakt i lang tid, sier Bente Lund Jacobsen.