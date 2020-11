FHI: Fortsatt frykt for at koronapandemien kommer ut av kontroll

innenriks

Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner, heter det i den siste risikorapporten fra FHI. Samtidig ser den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ut til å avta.

– Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Ustabil situasjon

Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Men det er liten sannsynlighet for en nasjonal bølge av akselererende spredning, ifølge rapporten.

– Vi regner med at kommunene klarer å unngå situasjoner med akselererende spredning som truer helsetjenestens kapasitet, sier Stoltenberg.

Men enkelte kommuner, særlig i Oslo-området, vil med stor sannsynlighet ha et vedvarende høyere nivå gjennom vinteren, anslår FHI.

Samtidig må kommuner ellers i landet oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd.

Vaksinasjon

I risikorapporten påpekes det også at dersom store deler av risikogruppene blir beskyttet gjennom vaksinasjon, vil den potensielle sykdomsbyrden kunne bli betydelig redusert. Det vil i så fall endre risikovurderingen.

– Dersom vaksinasjon i tillegg gir immunitet mot smitte og smittsomhet, vil utstrakt vaksinasjon i tillegg redusere epidemiens spredningspotensial, heter det i rapporten.

De tre siste ukene har det vært meldt om i alt 10.303 nye tilfeller av covid-19. Men tallet har vært synkende med 4.080 tilfeller i uke 46, 3.649 tilfeller i uke 47 og 2.574 tilfeller i uke 48.

Siden juni har 69 prosent av pasientene som har vært lagt inn på sykehus, vært i alderen 20–69 år.

Hjemmet vanligst

For 97 prosent av tilfellene som er rapportert de siste to ukene, er informasjon om antatt smittevei kjent. Det mest vanlig antatte smittestedet er private husstander (41 prosent). Deretter følger arbeidsplass/universitet med 16 prosent, private arrangementer med 9 prosent og barnehager og skoler. Prosentandel for sistnevnte er ikke oppgitt i rapporten.

For 410 tilfeller (17 prosent) var antatt smittested ukjent.

