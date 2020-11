Tusenvis av straffesaker blir liggende urørt hos politiet

innenriks

Bare i Øst politidistrikt har 6.000 saker ligget urørt i over tre måneder. Over 1.000 har samlet støv i over et år, viser tall NRK har hentet inn.

I Vest politidistrikt har 2.748 saker ligget urørt i over tre måneder, mens tallene for Trøndelag og Nordland er henholdsvis 1.993 og 862. Det store arbeidspresset har ført til at ansatte har levert et skriftlig varsel til Politidirektoratet.

«Flere lokale tillitsvalgte varsler om kollegaer som gråter på jobb. Dette begrunnes i manglende kontroll over egen portefølje/arbeidssituasjon», står det blant annet i varselet.

Hovedtillitsvalgt Yvonne Schilling i Øst politidistrikt sier de opplever situasjonen som kritisk.

– Vi har fått tilbakemelding fra medlemmer om at de er sykmeldt på grunn av arbeidssituasjonen. Det innebærer en høy kostnad for dem som er igjen. Arbeidsmengden blir ikke mindre av at noen er borte.

Sakene som ligger og støver ned, dreier seg om alt fra grov vold i hjemmet til en stjålet sykkel.

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere varselet av respekt for behandlingen. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad bekrefter at varselet skal behandles av et eksternt advokatfirma.

Situasjonen er lik i flere politidistrikter i landet. Flere fagforeningsledere NRK har vært i kontakt med, kjenner seg igjen i store deler av varselet som er sendt.

