Trafikknedgang i de store byene de siste ukene

Tallene er sammenlignet med de samme ukene i 2019.

I områder som har hatt store smitteutbrudd, som Bergen og Tromsø, har det vært større nedgang i trafikken enn i de andre byområdene.

Størst har nedgangen vært i Bergen, som har ligget i snitt 16–17 prosent under nivået på samme tid i fjor. I Tromsø, Trondheim og på Nord-Jæren (Stavanger) har det vært en reduksjon på mellom 6 og 12 prosent.

Oslo skiller seg ut blant storbyene. Der har det ikke vært samme nedgang, og utviklingen har heller ikke vært entydig.

Trafikkutviklingen varierer mellom en nedgang på 10 prosent og en økning på 6 prosent i uke 46. I uke 47 var tallene mer entydige med trafikknedgang på mellom 5 og 8 prosent.

Direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen forklarer variasjonen blant annet med at det i Oslo er flere som har hatt hjemmekontor lenge og at mange ikke bruker bil til og fra jobb til vanlig, men reiser kollektivt, går eller sykler.

– På enkeltdager kan andre faktorer også spille inn på trafikken, som vær og føreforhold, forklarer Lund.

Dagen med størst reduksjon i biltrafikk (11,5 prosent) var 20. oktober, da det kom snø i hovedstaden. Samme tendensen ser man også på enkeltdager i Trondheim.

