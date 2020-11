Oslo Børs steg nesten 2 prosent

innenriks

Etter tirsdagens oppgang er hovedindeksen nå i pluss siden årsskiftet. Oppgangen året sett under ett er nå 0,39 prosent, skriver E24.

Equinor og Entra hjalp godt til med å trekke børsen opp, og Entra var mest omsatt. Aksjen steg med 19,69 prosent etter at det ble kjent at det svenske eiendomsselskapet SBB byr 30 milliarder norske kroner for sin norske konkurrent. Budet tilsvarer en aksjepris på 165 kroner for det tidligere statskontrollerte selskapet Entra.

Høyere oljepris førte til at også Equinor steg tirsdag. Oljegiganten rundet av med en oppgang på 5,24 prosent etter at oljeprisen i løpet av dagen steg til sitt høyeste nivå siden mars.

Da børsen stengte, lå prisen på et fat nordsjøolje på 47,58 dollar fatet, en økning på 3,89 prosent i løpet av dagen.

Equinor var nest mest omsatt tirsdag. Videre på listen over de mest omsatte selskapene finner vi Norsk Hydro (+4,50 prosent), Nel (+2,94) og DNB (+3,02).

Grønne tall var det også å finne hos de største europeiske børsene. DAX 30 i Frankfurt var opp 1,27 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London steg med henholdsvis 1,27 og 1,40 prosent.

(©NTB)