Bergstø på topp for SV i Akershus

innenriks

Bergstø ble valgt ved akklamasjon under nominasjonsmøtet tirsdag, opplyser partiet.

– Jeg takker for tilliten og er klar for kampen mot økende økonomiske forskjeller og for sterke fellesskap. Vi skal ta kampen for miljøet og for en ny politisk kurs for landet – det trengs, sier Bergstø.

Hun representerte Finnmark på Stortinget fra 2013 til 2017, men har nå flyttet til Nittedal.

Til andreplassen var det knyttet mer spenning, for her stilte hele fire kandidater. Nominasjonsmøtet valgte Haitham El-noush fra Kolbotn i Nordre Follo.

De neste på lista er Charlott Pedersen fra Lørenskog og Halvor Ekeland fra Bærum.

Nicholas Wilkinson er i dag eneste SV-representant på Stortinget for Akershus. Han stilte ikke til gjenvalg.

Selv om Akershus ble en del av det nye storfylket Viken ved årsskiftet, er det gamle fylket fortsatt eget valgdistrikt. Tidligere i år gikk flertallet i valglovutvalget inn for at valgdistriktene bør være de samme som de gamle fylkene. Det vil si at vi får 19 valgdistrikter fordelt på dagens 11 fylker.

(©NTB)