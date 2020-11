Orkla felt for markedsføring av usunn mat rettet mot barn

innenriks

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet to klager knyttet til reklamefilmer for Safari-kjeks. Begge klagene dreier seg om at reklamen er rettet mot barn.

«De innklagede filmene benytter glade barn som danser og leker etter trendy musikk. MFU vurderer reklamen til å oppmuntre barn og unge til å spise søte kjeks. Filmene er sendt på tidspunkter som ikke er forenlig med et slikt innhold», skriver MFU i en pressemelding.

Her dreier det seg om reklamefilmer som er sendt før klokken 21.

«Dette er i strid med MFUs retningslinjer», skriver MFU videre. De opplyser at Orkla og selskapets underleverandører TV 2, Discovery og Nent ikke har overholdt instruksjonene om ikke å sende reklamefilmene før etter klokken 21.

Orkla opplyser til Nationen at de beklager det som har skjedd.

– Vi har tatt initiativ til et felles møte mellom Orkla, TV-kanalene og mediebyrået for å skjerpe rutinene og sørge for at vi sammen kan få dette til å fungere slik det skal fremover, sier Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge til avisen.

